Hard verpflichtet für nächste Saison Predragovic

Der 1,94 Meter große Linkshänder absolvierte einige Stationen in Deutschland, unterbrochen 2017/18 mit einem Engagement beim HC Linz (39 Spiele/386 Tore). Vor seinem Wechsel nach Rumänien war er ein knappes halbes Jahr in der Schweiz unter Vertrag. Der 25-Jährige hat in bisher 13 Länderspielen 22 Tore erzielt.