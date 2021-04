Ferrari-Test: Mazepin stichelt gegen Schumacher

Bereits in der Vergangenheit hatte der Milliardärssohn betont, dass Schumacher und er „keine Freunde“ seien. Kurz darauf streute er seinem Teamkollegen dann aber wieder Rosen und lobte den Deutschen. Die beiden Haas-Rookies haben nach zwei Rennen noch null Zähler auf dem Konto. Jeder einzelne Punkt wäre für das Nachzügler-Team jedoch auch schon ein Riesenerfolg. Am Sonntag geht es in Portimao weiter.