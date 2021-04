0:3 - Milan muss um Champions-League-Ticket bangen

AC Milan muss nach dem Implodieren der Super-League-Pläne plötzlich auch um die Champions-League-Teilnahme für die kommende Saison bangen. Die Mailänder rutschten am Montagabend durch ihre zweite Niederlage in Folge, ein klares 0:3 bei Lazio Rom, in der italienischen Serie A auf den fünften Platz zurück. SSC Napoli schob sich durch einen 2:0-Erfolg bei Abstiegskandidat FC Torino punktegleich mit Milan und Titelverteidiger Juventus Turin auf Rang drei.