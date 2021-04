„Froh, überhaupt aufsperren zu dürfen“

„Grundsätzlich ist das Ganze sehr positiv. Wir freuen uns wirklich sehr“, sagt Michael Obernhuber. Der Chef des Kohlpeter in Salzburg-Liefering ist dieser Tage erfreut: Ab 19. Mai dürfen Gastronomie und Hotellerie unter strikten Auflagen wieder aufsperren – nur vier Personen dürfen in Innenräumen an einem Tisch Platz nehmen, gleichzeitig gilt etwa auch ein Zwei-Meter-Tisch-Abstand.