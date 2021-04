Lehrerschaft übt herbe Kritik an Schulöffnung

Kein ausreichender Impfschutz

Damit gehen die Lehrergewerkschafter in direkte Opposition nicht nur zur Bundesregierung, sondern auch zu Landesrätin Schöbi-Fink, die die Öffnungen an den Schulen begrüßt. Auch Katharina Bachmann aus den Berufsbildenden höheren und mittleren Schulen ist mit dem politischen Kurs nicht einverstanden und fragt sich, warum die Bildungshäuser kurz vor Ende des Semesters wieder zum vollen Präsenzunterricht umstellen sollen. Viele Lehrer seien noch gar nicht geimpft und damit nicht ausreichend vor Infektionen geschützt, klagt sie. Ihre Kollegin Beate Sonnweber erinnert zudem daran, dass es für Jugendliche noch gar keinen Impfstoff gibt und gerade in dieser Altersklasse die Infektionen zunehmen würden. So sind etwa in Lustenau ein Viertel aller Covid-Erkrankten unter 18 Jahre alt.