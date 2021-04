Bis Sommer sollen die Tiroler Klimaziele stehen

Zwei Jahre Vorbereitung

Damit soll Tirol eine Handlungsanleitung in der Hand haben, die zumindest bis zum Jahr 2030 reicht. Nicht nur vage Absichtserklärungen, sondern konkrete Ziele sollen bis zum Sommer auf dem Tisch liegen. Zwei Jahre, nachdem der Landtag die Ausarbeitung einer neuen „Nachhaltigkeits- und Klimastrategie“ beschlossen hat und nachdem Klimaschutz als „Zielbestimmung“ in der Tiroler Landesverfassung verankert wurde. „Bereits in der Erstellung des Entwurfs wurden Fachleute aus Wissenschaft und Forschung, Interessensvertretungen wie Wirtschaftskammer oder Arbeiterkammer und andere Akteure eingebunden“, spricht Felipe von einem breiten Beteiligungsprozess.