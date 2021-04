Corona: Stimmung in Österreich bessert sich leicht

Kritik an Impfstoffstrategie der EU

„Die Kritik an der Impfstoffstrategie der EU ist an der Bevölkerung nicht spurlos vorbeigegangen“, sagte dazu Fronaschütz. Gleichzeitig sank aber die Zustimmung der Befragten zur Kritik von Bundeskanzler Sebastian Kurz am Vorgehen der EU bei der Impfstoffverteilung - und zwar von 43 auf 37 Prozent. Und 39 Prozent meinten, die Kritik schade dem Ansehen Österreichs (März: 34 Prozent). Geteilt ist die Ansicht hinsichtlich regionaler Maßnahmen: 44 Prozent finden es gut, dass es in den Bundesländern eigene Corona-Maßnahmen unabhängig vom Bund gibt. 43 Prozent hätten hingegen lieber eine vom Bund verordnete einheitliche Vorgangsweise.