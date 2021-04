Vorarlberg stockte Intensivkapazitäten auf

Anstieg der Fallzahlen im Bregenzerwald

In der Talschaft Bregenzerwald, wo seit Mittwoch eine Ausreisetestpflicht besteht, kam es von Mittwoch auf Donnerstag in mehreren Gemeinden zu einem relativ starken Anstieg der Fallzahlen. Die meisten Corona-Infektionen gab es in Andelsbuch (35, plus 7), gefolgt von Egg (32, plus 6) und Schwarzenberg (30, plus 7). In Alberschwende (20, plus 1) und in Lingenau (27, minus 3) blieb die Fallzahl konstant bzw. ging zurück. Aber nicht nur in den erwähnten, sondern auch in anderen Orten des Bregenzerwalds gab es vergleichsweise hohe Infektionszahlen.