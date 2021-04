Kritik vom Gemeindechef: Verbund sperrt Warten

Die in Österreich verteilten Zentralwarten der Verbund-Kraftwerke sollen wegen Sicherheitsmaßnahmen zu einer Hauptzentrale in der Steiermark zusammengelegt werden. Auch in Kärnten stehen zwei Steueranlagen vor der Auflösung. Kritik gibt es von Reißecks Bürgermeister Kurt Felicetti.