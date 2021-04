Festival Paradies-Spritzer für zu Hause

Viele Ideen

Es gibt zwar bereits viele Winzer, die ihre Spritzer in kleine Gebinde füllen. In der Literflasche dürften die Gartners aber die Ersten sein. An Ideen mangelt es den Brüdern ohnehin nicht. Während des ersten Lockdowns waren sie nicht mit dem Food Truck auf Festivals, sondern mit dem Ab-Hof -Truck in den Gemeinden unterwegs, um den Leuten regionale Köstlichkeiten ins Haus zu bringen. Jetzt kümmern sie sich eben um den flüssigen Part.