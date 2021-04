Lkw wurde von einem Projektil beschädigt

Der Anzeiger gab an, die Sachbeschädigung am Firmen-Lkw bei der Fahrzeugreinigung Sonntagmittag bemerkt zu haben. Woher die Sachbeschädigung stammt, ist noch nicht bekannt. Das Fahrzeug wurde am Samstagvormittag zwischen 9 und 10 Uhr vom Gemeindegebiet Riegersburg über die B66 nach Ilz und wieder retour bewegt. Danach war das Fahrzeug auf einem privaten Parkplatz abgestellt.