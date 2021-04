London: 14-Jähriger vor Pizzeria erstochen

Polizei hofft auf Augenzeugen

Etliche Blumensträuße wurden im Gedenken an den Teenager am Tatort abgelegt. Die Hintergründe der Tat blieben am Wochenende weiter unklar. Die Polizei hoffte darauf, dass Augenzeugen Informationen liefern können, daher wurde ein Foto des Opfers veröffentlicht. Angeblich hatte der Jugendliche einen E-Scooter bei sich, als er angegriffen wurde.