Handel ist mit Frequenz noch nicht ganz glücklich

Das Bild, welches sich am ersten Tag der Öffnung im Outletcenter in Parndorf bot, entsprach nicht den Erwartungen. Leere Parkplätze, wenig Kunden. Zwischendurch ging es etwas bergauf, bis man wieder auf Vor-Corona-Level ist, dürfte es aber noch dauern. „Es fehlen die Touristen, die Wiener und die slowakische Kundschaft“, sagt ein Verkäufer. Dass die Maskenpflicht, die in Parndorf auch im Freien gilt, ein Hindernis ist, glaubt er nicht. Auch im Einkaufszentrum Oberwart hielt sich der Kundenansturm in Grenzen. Hier muss ebenfalls im Freien Maske getragen werden. Das schrecke sicher manche ab, sagt ein Passant.