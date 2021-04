Ärger wegen Ausgangssperre und Einkaufszentren

In Italien tobt eine Debatte über die neuen Corona-Vorgaben, die am Montag in Kraft treten werden. Die Verlängerung der nächtlichen Ausgangssperre bis zum 31. Juli sorgt für Proteste in der Gastronomie und im Tourismus. Kritisiert wird auch der Regierungsbeschluss, trotz sinkender Infektionszahlen und voranschreitender Impfkampagne die Einkaufszentren am Wochenende weiter geschlossen zu halten.