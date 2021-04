62-Jähriger stirbt bei Absturz mit Gyrocopter

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte der Pilot am Freitagabend gegen 19.40 Uhr auf einem Flugplatz bei Sendelbach, rund 50 Kilometer nördlich von Nürnberg, Rollübungen mit seinem Trike X Sidor durchgeführt. Aus unbekannter Ursache soll der Motor des Fluggeräts unkontrolliert beschleunigt haben. Der Gyrocopter stieg in die Luft, überflog einen Bach und stürzte in eine nahe Wiese. Der Pilot wurde dabei so schwer verletzt, dass der hinzugerufene Notarzt nur noch dessen Tod feststellen konnte.