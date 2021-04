Raser um 71 km/h zu schnell: „Musik lenkte ab“

Das angekündigte schärfere Vorgehen gegen Raser in Salzburg mit der geplanten saftigen Erhöhung der Geldstrafen sorgt offenbar noch nicht für genug Abschreckung. Die Polizei hat am Samstag gleich mehrere eklatante Geschwindigkeitsüberschreitungen im Stadtgebiet gemeldet. So wurde im „70er“ in der Alpenstraße ein PS-starkes Elektroauto mit Tempo 124 „gelasert“. Der 19-jähriger Lenker gab an, wegen eines Beziehungsstreites abgelenkt und in Gedanken gewesen zu sein.