Trudeau ließ sich mit AstraZeneca-Vakzin impfen

Trudeaus Frau Sophie hatte sich im März des vergangenen Jahres mit dem Coronavirus angesteckt. Der Premierminister musste sich damals in seinem Haus in Ottawa isolieren. Trudeau nannte es am Freitag eine „Erleichterung zu wissen, dass eine einfache Geste“ wie die Impfung dabei helfe, sich selbst und seine Liebsten zu schützen. „Wenn Sie also an der Reihe sind, lade ich Sie ein, so schnell wie möglich einen Termin zu machen“, sagte er.