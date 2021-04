Alle nicht ganz dicht | Schlag ins Gesicht

Schlag ins Gesicht. Mit der Initiative und der Gegeninitiative setzt sich heute auch „Krone“-Kolumnistin Conny Bischofberger auseinander. Sie schreibt: „Ich bin wohl zu blöd, um das Anliegen von #allesdichtmachen zu verstehen. Den Hohn und Zynismus, den die Internet-Videos von Rubey, Ofczarek & Co. verströmen, kapiert aber wirklich jede(r). Da tun prominente Schauspieler so, als forderten sie noch strengere Corona-Maßnahmen, machen sich aber in Wahrheit über die Regelungen - und natürlich die Regierung und deren “Untertanen„ - lustig.“ Bischofberger erinnert daran, dass bis gestern allein in Österreich bereits 10.055 Menschen an Covid-19 gestorben sind. Was, so fragt sie, denken sich jene, die Nahstehende verloren haben? Die täglich Sterbende auf den Intensivstationen begleiten oder selber gegen das Virus kämpfen? Der „unsägliche Sarkasmus dieser Damen und Herren“ müsse für all diese Menschen ein Schlag ins Gesicht sein. Wie wahr!