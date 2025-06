Güterzüge im Vorgarten: Endlich ist Schluss damit

Die Lampe an der Decke wackelt, die Gläser im Schrank klirren – da wissen Anrainer in der Feldgasse in Guntramsdorf, Bezirk Mödling: „Es ist Güterzug-Zeit!“ Zweimal täglich rollen hier auf der Trasse der Badner Bahn zigtausend Tonnen schwere Güterwaggons quasi direkt durch die Vorgärten der Wohnhäuser – kaum eine Armlänge davon entfernt. Seit Jahrzehnten bemühen sich die Betroffenen um Abhilfe. Lange Zeit vergebens.