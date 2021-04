„Vieles nur Politshow bei Joe Bidens Klimagipfel!“

„Ehrgeizige Ziele reichen noch lange nicht aus, um die überlebenswichtigen Klimaziele, nach denen die Welt so lechzt, erreichen zu können“, sagt der heimischer Ökoexperte Johannes Wahlmüller von Global 2000 in einer ersten Reaktion auf die Rede Bidens, der - wie berichtet - vom Weißen Haus in Washington mit seinem virtuellen Gipfel Klimaschutz-Weltmacht werden will und dabei gleich einmal ganz salopp die Reduktion der US-Treibhausgase um 52 Prozent bis 2030 verkündete.