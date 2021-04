Erste Auslandsreise führt Biden nach Europa

Beim Gipfel sieben führender Industriestaaten vom 11. bis 13. Juni in Cornwall werde Biden sein Bekenntnis zum Multilateralismus bekräftigen, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Weißen Hauses. Am Rande werde Biden auch bilaterale Gespräche mit Staats- und Regierungschef der G7, darunter mit dem britischen Premierminister Boris Johnson und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, führen.