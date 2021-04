Corona entstaubte das Image der Bäcker

Die sonst hoch frequentierten Standorte an Bahnhöfen oder in Innenstädten litten, dafür spielte ihnen das verstärkte Regionalitätsbewusstsein in die Karten: Für Oberösterreichs Bäcker bedeutet die Corona-Situation ein Auf und Ab. Trotzdem sieht Oberösterreichs Branchensprecher Reinhard Honeder vorwiegend Positives.