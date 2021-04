Noch der ein oder andere Wunsch bei Öffnungsgipfel

Mahrer hofft auf „zwei gute Runden am Abend“ in den Lokalen

Ziemlich sicher dürfte sein, dass mit 19. Mai und damit an einem Mittwoch der Betrieb in den Gasthäusern wieder startet. Dabei wird Masken- und Registrierungspflicht gelten, als Sperrstunde ist 22 Uhr im Gespräch. Die wünscht sich auch WKO-Präsident Mahrer, der sich als einziger Teilnehmer vor dem Gipfel ein Statement entlocken ließ. Er plädiere für eine „breite, faire Öffnung“ mit entsprechenden strengen Sicherheitskonzepten, wobei es ihm nicht so wichtig sei, ob diese am 17. oder 19. Mai erfolgen solle, wie er auf APA-Nachfrage meinte: „Uns ist es wichtig, dass es vor Pfingsten stattfindet.“