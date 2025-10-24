Monika Gruber live im Congress Innsbruck erleben

Am 29. November wird es bayrisch-lustig mit Monika Gruber, einem exzellenten Ensemble und „Opern auf Bayrisch“. Im Congress Innsbruck erlebt man einen höchst amüsanten Opernabend, bei dem kein Auge trocken bleibt. 10x2 Gewinner dürfen sich über Tickets freuen!
Hier zeigt die Kabarettistin Monika Gruber, welch Vielseitigkeit in ihr steckt! Gemeinsam mit den bayrischen Schauspielstars Gerd Anthoff und Michael Lercherberg wagt sich Monika Gruber in ein ganz neues Genre: Opern! Aber natürlich machen die drei Stars etwas ganz besonders Witziges daraus. Nicht gesungen, sondern im bayrischen Dialekt gesprochen und begleitet vom Musikensemble – bestehend aus Musikern der großen Münchner Orchester – werden hier bekannte und beliebte Opern auf die Schippe genommen.
Gewinnen Sie 2 Tickets für dieses Opern-Spektakel!
Diese höchst amüsante Aufführung erlebt man am 29. November im Congress Innsbruck (Beginn: 19.30 Uhr). Für 10x2 „Krone“-Gewinner haben wir die Tickets bereits reserviert. Wer Karten gewinnen möchte, der füllt einfach seine Daten im untenstehenden Formular aus. Und wer leider kein Glück hatte, der kann jederzeit seine Tickets unter www.ticketwall.at bestellen. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Freitag, 7. November, um 9 Uhr möglich.
