Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opern auf Bayrisch

Monika Gruber live im Congress Innsbruck erleben

Gewinnspiele
24.10.2025 13:00
Drei Bayern-Stars versprechen eine humorvolle Show
Drei Bayern-Stars versprechen eine humorvolle Show(Bild: SFS Regensburg)

Am 29. November wird es bayrisch-lustig mit Monika Gruber, einem exzellenten Ensemble und „Opern auf Bayrisch“. Im Congress Innsbruck erlebt man einen höchst amüsanten Opernabend, bei dem kein Auge trocken bleibt. 10x2 Gewinner dürfen sich über Tickets freuen!

0 Kommentare

Hier zeigt die Kabarettistin Monika Gruber, welch Vielseitigkeit in ihr steckt! Gemeinsam mit den bayrischen Schauspielstars Gerd Anthoff und Michael Lercherberg wagt sich Monika Gruber in ein ganz neues Genre: Opern! Aber natürlich machen die drei Stars etwas ganz besonders Witziges daraus. Nicht gesungen, sondern im bayrischen Dialekt gesprochen und begleitet vom Musikensemble – bestehend aus Musikern der großen Münchner Orchester – werden hier bekannte und beliebte Opern auf die Schippe genommen.

Hier geht‘s Opern amüsant an den Kragen.
Hier geht‘s Opern amüsant an den Kragen.(Bild: SFS Regensburg)

Gewinnen Sie 2 Tickets für dieses Opern-Spektakel! 
Diese höchst amüsante Aufführung erlebt man am 29. November im Congress Innsbruck (Beginn: 19.30 Uhr). Für 10x2 „Krone“-Gewinner haben wir die Tickets bereits reserviert. Wer Karten gewinnen möchte, der füllt einfach seine Daten im untenstehenden Formular aus. Und wer leider kein Glück hatte, der kann jederzeit seine Tickets unter www.ticketwall.at bestellen. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Freitag, 7. November, um 9 Uhr möglich.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.718 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
239.127 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.836 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf