Monika Gruber live im Congress Innsbruck erleben

Hier zeigt die Kabarettistin Monika Gruber, welch Vielseitigkeit in ihr steckt! Gemeinsam mit den bayrischen Schauspielstars Gerd Anthoff und Michael Lercherberg wagt sich Monika Gruber in ein ganz neues Genre: Opern! Aber natürlich machen die drei Stars etwas ganz besonders Witziges daraus. Nicht gesungen, sondern im bayrischen Dialekt gesprochen und begleitet vom Musikensemble – bestehend aus Musikern der großen Münchner Orchester – werden hier bekannte und beliebte Opern auf die Schippe genommen.