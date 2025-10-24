Ex-Fußballmanager in Wiener Hotel festgenommen

„Als Fußballmanager medial bekannt“

Der Zugriff erfolgte am Mittwoch in einem Hotel im Bezirk Penzing, nachdem die Zielfahnder den Schweden „nach intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen lokalisiert“ hatten. „Der Beschuldigte zeigte sich bei der Festnahme überrascht und leistete keinen Widerstand“, sagte eine Sprecherin des Bundeskriminalamts. „Er ist in Schweden insbesondere durch seine frühere Tätigkeit als Fußballmanager medial bekannt.“