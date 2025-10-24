Vorteilswelt
Geldwäsche-Verdacht!

Ex-Fußballmanager in Wiener Hotel festgenommen

Wien
24.10.2025 13:09
Für den gesuchten Schweden klickten in Wien die Handschellen (Symbolbild).
Ein Schwede – europaweit gesucht wegen des Verdachts der Geldwäsche – ist am Mittwoch in einem Wiener Hotel von Zielfahndern festgenommen worden. In Schweden verfügt der Beschuldigte wegen einer früheren Karriere als Fußballspieler-Agent über einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber kaum darüber hinaus.

Es soll um Geldwäsche in Höhe von 42 Millionen schwedischen Kronen (3,85 Millionen Euro) gehen, weshalb die schwedischen Behörden den 42-Jährigen auf die Fahndungslisten setzten. Zudem wird der Mann der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation verdächtigt, teilte das Bundeskriminalamt am Freitag mit.

Der Beschuldigte zeigte sich bei der Festnahme überrascht und leistete keinen Widerstand.

„Als Fußballmanager medial bekannt“
Der Zugriff erfolgte am Mittwoch in einem Hotel im Bezirk Penzing, nachdem die Zielfahnder den Schweden „nach intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen lokalisiert“ hatten. „Der Beschuldigte zeigte sich bei der Festnahme überrascht und leistete keinen Widerstand“, sagte eine Sprecherin des Bundeskriminalamts. „Er ist in Schweden insbesondere durch seine frühere Tätigkeit als Fußballmanager medial bekannt.“

Die zuständige schwedische Staatsanwaltschaft bestätigte schwedischen Medien, dass sie sich um die Auslieferung bemühe. Laut den heimischen Behörden wurde über den Verdächtigen bereits Auslieferungshaft verhängt. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Josefstadt.

Geldwäsche-Verdacht!
Ex-Fußballmanager in Wiener Hotel festgenommen
