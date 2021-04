Wir öffnen: Ab 19. Mai gehen endlich die Türen auf

Heute wird beim Corona-Gipfel der Bundesregierung der genaue Zeitplan für die nächsten Öffnungsschritte fixiert. Wie die „Krone“ vorab erfuhr: Gastro, Hotels, Kultur und Sport können aufatmen, denn ab 19. Mai - also noch vor Pfingsten - sollen diese Branchen aufmachen dürfen. In der Gastronomie wird man zu viert zum Wirten gehen dürfen, neben Maskenpflicht gilt eine Sperrstunde bis 22 Uhr. Personenlimits und Masken gibt es zum Beispiel auch in der Oper.