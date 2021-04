Mückstein und Ludwig mahnen zur Vorsicht

Der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) legt derzeit viele Meter in seinen Sneakers zurück: Mückstein hat am Mittwoch nach seinem Einstand im Nationalrat auch einen ersten Arbeitsbesuch beim Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) absolviert. Die beiden statteten unter anderem dem in der Volkshalle eingerichteten Contact-Tracing-Büro einen Besuch ab. Gemeinsam mahnten sie zur Vorsicht, was künftige Öffnungsschritte betrifft - auch wenn Mitte Mai das anvisierte Ziel für Öffnungen sei, wie Mückstein bekräftigte. Wie Wien bis dahin vorgehen wird, ist noch offen.