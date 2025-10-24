„Entweder, oder? Ich wäre Bürgermeister geblieben“

Er ist der neue Erste Landtagspräsident und bleibt Bürgermeister: Was Andreas Scherwitzl (SPÖ) von der Gemeindeebene in das zweithöchste Amt des Landes mitnimmt, welche Herausforderungen er sieht und wie er gern diskutiert.
„Krone“: Wie fühlt es sich an, im Landtag jetzt als Herr Präsident angesprochen zu werden?
Andreas Scherwitzl: Ich sage zu jedem: You can say you to me (lacht). Das ist natürlich ein hohes Amt, aber ich mag am liebsten Andi oder Scherwi, manche sagen Bürgermeister.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.