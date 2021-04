Land vor Öffnung: „Zuerst die Hausaufgaben machen“

Die großen Öffnungsschritte stehen vor der Tür. Noch vor Pfingsten, genauer gesagt am 19. Mai, sollen die Tore sowohl in Gastronomie und Tourismus als auch in der Kultur und im Hobbysport wieder aufgehen, Details will die Regierung am Nachmittag nach einem Öffnungsgipfel bekannt geben. Erwartete saisonale Effekte, Massentestungen und die immer breitere Durchimpfung geben auch Experten Anlass zur Hoffnung, doch sie warnen vor einem „Frühstart“ und betonen, dass das Land seine „Hausaufgaben machen“ müsse und nicht übersehen dürfe, „dass wir weiter achtsam sein müssen“. Etwa müssten neue Fluchtmutationen - wie jene, die in Tirol kursiert - schnell erkannt und unterbunden werden.