Ballack-„Killer“ wird deutscher EM-Experte

Bei Deutschlands Fußballfans sorgte der meinungsstarke Profi vor der WM 2010 in Südafrika für große Aufregung. Während einer Premier-League-Partie zwischen seinem damaligen Team Portsmouth und Chelsea hatte Boateng den deutschen Fußballstar Michael Ballack brutal gefoult, der sich dabei so schwer verletzte, dass er auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft verzichten musste.