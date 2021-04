USA helfen bei Suche nach thailändischem U-Boot

U-Boot liegt in 600 bis 700 Metern Tiefe

Laut Angaben der Marine befindet sich die KRI Nanggala-402 - eins von fünf U-Booten des thailändischen Militärs - vermutlich 600 bis 700 Meter unter Wasser. Experten schätzen, dass die Besatzung maximal 72 Stunden in dem U-Boot überleben kann. Sechs Kriegsschiffe und ein Hubschrauber sind im Einsatz, um das mit 53 Mann besetzte U-Boot zu finden. Sie suchen an der Stelle vor Bali, an der sich an der Wasseroberfläche ein Ölfilm gebildet hat. Zu dem Zeitpunkt, als der Kontakt verloren ging, befand sich das Schiff etwa 95 Kilometer nördlich von Bali.