Öffnungsschritte: Platter fordert klaren Zeitplan

Wann wird geöffnet?

Nun sollen die ersten Öffnungsschritte also Mitte Mai erfolgen. Welche genau das sein werden, wollen Vertreter von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden am Freitag in der sogenannten Öffnungskommission besprechen. Klar ist nach den Aussagen der letzten Tage, dass es für die Gäste in Lokalen eine Testpflicht geben wird, nicht aber für Kunden im Handel. Unklar ist noch, wann die Öffnung beginnen soll. Spekuliert wurde über Termine zwischen dem 13. Mai (Christi Himmelfahrt) und dem 25. Mai (nach Pfingsten).