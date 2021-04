Gastro-Öffnung: Mit drei Regeln wieder zum Wirt

Noch wird zwar verhandelt, die Konturen der Öffnungswelle im Mai zeichnen sich aber immer klarer ab. In der Gastronomie sollen - in Anlehnung an das „Modell Vorarlberg“ - nicht nur die Gastgärten in Betrieb gehen, sondern man wird auch in den Wirtsstuben Platz nehmen dürfen. Geschehen soll das quasi unter dem Motto „Unkompliziert zum Wirt“: Der Besuch in der Gastronomie soll nach dem Lockdown-Ende so einfach wie möglich sein. Tests, Masken und Abstand sind Pflicht.