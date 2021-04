Industrie-Konjunktur bleibt trotz Corona stabil

Steigende Rohstoffpreise

Insbesondere das Exportgeschäft brummt: 64 Prozent bezeichnen den aktuellen Stand ihrer Auslandsaufträge als gut, für 22 Prozent ist er durchschnittlich (saisonüblich) und nur 14 Prozent sind mit der Auftragslage unzufrieden.

Angesichts der internationalen Rohstoffpreisentwicklung erwarteten sich 46 Prozent höhere Verkaufspreise in drei Monaten, die Geschäftslage in sechs Monaten wurde von 76 Prozent als gleichbleibend eingeschätzt. An einen Abbau von Mitarbeitern wurde nicht gedacht: 99 Prozent gingen von einem gleichbleibenden oder wachsenden Personalstand aus. „Wie sehr unsere regionale Industrie von globalen Dimensionen abhängig ist, zeigen die aktuellen Preisentwicklungen bei den Rohstoffen, wie etwa Stahl, Zement, Kunststoff oder Holz“, erklärt Amann. Das Hochfahren der Wirtschaft führe zu Verwerfungen und Engpässen. Nicht immer wird dabei fair gespielt: So werden etwa Container für die Exportwirtschaft künstlich verknappt, um die Preise künstlich in die Höhe zu treiben. Von diesen globalen Verflechtungen sei jetzt auch Vorarlberg spürbar betroffen.