MAN zieht in Steyr schon die Bremse

Letzte Woche war erstmals von der Drosselung der Produktion die Rede, am Mittwoch wurden die Mitarbeiter im MAN-Werk in Steyr informiert. Nach der Urabstimmung, bei der sich die Belegschaft gegen eine Übernahme durch den Manager Sigi Wolf ausgesprochen hatte, setzt MAN erste Schritte in Richtung Werksschließung per Ende 2022.