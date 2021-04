EM-Turnerinnen sagen Sexualisierung den Kampf an

Zum Auftakt der Turn-EM in Basel hat sich die 21-jährige Sarah Voss am Mittwoch im eleganten schwarzen Ganzkörperanzug präsentiert und setzte damit ein Signal. Deutschlands Turnerinnen sagen der Sexualisierung in ihrer Sportart den Kampf an. „Wir wollen jungen Sportlerinnen aufzeigen, wie sie sich auch in einer anderen Bekleidungsform ästhetisch präsentieren können, ohne sich bei bestimmten Elementen unwohl zu fühlen“, sagte die WM-Siebente am Balken.