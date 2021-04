Indien: So viele Covid-Neuinfizierte wie nie zuvor

Indien hat so viele Corona-Tagesneuinfektionen und -Tote registriert wie noch nie: 295.000 Corona-Infektionen und 2000 Tote wurden am Mittwoch vom Gesundheitsministerium gemeldet. Die weit verbreitete Sorglosigkeit in der Bevölkerung bereitet der Regierung Kopfzerbrechen, die Zahlen nehmen seit Wochen immer schneller zu. Massenveranstaltungen und religiöse Feste, bei denen Menschen keine Masken tragen und keinen Abstand halten, stehen noch immer an der Tagesordnung.