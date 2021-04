Amanda Seyfried auf Oscar-Kurs mit Nebenrolle

Die es in Wahrheit gab und in „Mank“ von Amanda Seyfried verkörpert wird. Marion Davis war Protegé des Zeitungszaren William Randolph Hearst. Was in der Hollywood-Historie untergegangen ist: Davis hatte Talent, Verstand - und Herz. Amanda Seyfried: „Ich hatte mal den Namen gehört, aber sonst wusste ich nichts über sie. Nachdem ich sie gespielt habe, muss ich sagen, Marion war eine Frau, die total witzig war und mit beiden Beinen auf der Erde stand. Mit ihr konnte man gut ein Bier trinken gehen und ich hätte sie gerne zur Freundin gehabt.“