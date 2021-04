Baulandpreise kaum noch leistbar

Baugrund ist in vielen Gemeinden sehr gefragt

In anderen Gemeinden gehen Grundstücksparzellen aber weg wie die warmen Semmeln: In Seekirchen gibt es bereits mehr Anmeldungen als Objekte. Dort werden günstige Reihenhäuser verkauft. Grödig setzt derzeit ein Baulandmodell um, in dem günstiger und dichter gebaut wird als üblich. Auch in St. Michael im Lungau sollen 22 Bauplätze für Einheimische entstehen. Aktuell laufen die Bauarbeiten für die Aufschließung. Im Mai ist eine Info-Veranstaltung geplant.