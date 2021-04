Crash auf Autobahn: Lenker aus Wrack geschnitten

Zwei Unfälle in Vorwoche, einer endete tödlich

Erst in der Vorwoche hatten sich auf der A12 im Tiroler Unterland folgenschwere Auffahrunfälle ereignet. Am Dienstag krachte ein 27-jähriger Einheimischer bei Wörgl ebenfalls gegen einen Lkw. Für den jungen Mann kam leider jede Hilfe zu spät. Einen Tag später fuhr ein 42-Jähriger auf einen Lkw der Asfinag auf und erlitt dabei schwere Verletzungen.