Kleintransporter kracht gegen Lkw der Asfinag

Nachdem es schon am Dienstag zu einem tödlichen Auffahrunfall auf der A12 bei Wörgl kam, ereignete sich am Mittwoch an fast derselben Stelle erneut ein Unfall. Dieses Mal in der entgegengesetzten Fahrtrichtung. Der Lenker (42) eines Kleintransporters krachte in einen Lkw der Asfinag und wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr musste den Mann befreien.