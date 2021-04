Rückkehr von Ronaldo? „Es macht keinen Sinn!“

Bevor er 2018 für 100 Millionen Euro zur „Juve“ gewechselt war, erlebte Ronaldo in Madrid die erfolgreichste und glücklichste Zeit seiner Karriere. In neun Saisonen bei Real gewann er unter anderem viermal die Champions League und zweimal die spanische Liga. In 438 Pflichtspielen traf er 451 Mal und avancierte damit zur Nummer eins in der ewigen Torschützenliste der Madrilenen.