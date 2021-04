Lockdown: Soll das Land wieder geöffnet werden?

Nach den vergangenen Monaten im Lockdown wird der Schrei nach weiteren Öffnungen in Österreich laut. Doch wie sich nach immer wieder durchgeführten Öffnungsschritten gezeigt hat: Die Zahl der Neuinfektionen steigt relativ schnell wieder an. Lohnt es sich also, das Land schon zur Normalität zurückzuführen? Darüber diskutiert #Brennpunkt-Moderatorin Katia Wagner mit ihren Gästen.