Dortmund: Hütter-Knipser als Ersatz für Haaland?

Erling Haaland gehört zu den heißesten Aktien in der Fußball-Welt! Immer wieder wird der 20-jährige Angreifer von Borussia Dortmund mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Kein Wunder also, dass sich Dortmund bereits nach einem potenziellen Nachfolger umsieht: Die Schwarz-Gelben nehmen Adi Hütters Knipser Andre Silva ins Visier!