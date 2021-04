Hasenhüttl zu Mourinho-Rauswurf: „Ändert alles“

Der Rauswurf von Jose Mourinho als Tottenham-Trainer beschäftigt auch Ralph Hasenhüttl. Der steirische Coach ist mit seinem Klub Southampton am Mittwoch (19 Uhr) im Nachtragsmatch der 29. Runde in London zu Gast. „Das ändert alles“, betonte Hasenhüttl bei der Pressekonferenz, als er auf den Trainerwechsel beim Gegner angesprochen wurde. „Alles, was du den Spielern normalerweise sagst, was sie zu erwarten haben, ist von einem Tag auf den anderen nicht mehr da.“