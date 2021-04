Caruana überrascht bei WM-Kandidatenturnier

Der US-Amerikaner Fabiano Caruana hat bei der Wiederaufnahme des wegen der Corona-Pandemie fast 15 Monate lang unterbrochenen WM-Kandidatenturniers in Jekaterinburg überrascht. In einer sizilianischen Variante mit den weißen Figuren opferte der 28-Jährige drei Bauern und einen Läufer, um Maxime Vachier-Lagrave unter Druck zu setzen und am Ende zu schlagen.