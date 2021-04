So schützen Sie sich mit Authentifizierungs-Apps

Authentifizierung per SMS keine optimale Lösung

„Man sollte überall wo es möglich ist, auf eine 2FA zurückzugreifen. Die bekannte Methode mit einem Code per SMS ist jedoch nicht unbedingt die beste Wahl“, erklärt Götz Schartner vom deutschen Verein Sicherheit im Internet e. V.. „Zum einen tauchen SMS bei vielen Nutzern als Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm auf. Hier könnten Unbefugte mitlesen. Manche Kriminelle kopieren oder stehlen auch SIM-Karten, um an die Codes zu kommen, oder schleusen Trojaner ein, die SMS-Nachrichten abfangen können“, führt der Experte aus. Daher biete beispielsweise Instagram eine 2FA mit SMS gar nicht erst an.