Austria Lustenau siegt auch gegen Kapfenberg nicht

Austria Lustenau hat auch in der 2. Partie seit Bekanntwerden der vorerst verweigerten Lizenz für die kommende Saison der 2. Liga keinen Sieg feiern können! Die Vorarlberger trennten sich am Freitagabend zum Auftakt der 24. Runde im eigenen Stadion vom Kapfenberger SV mit 1:1. Nael Jaby (71.) sorgte für den Ausgleich, nachdem die Steirer durch Dino Musija (2./Freistoß) sehenswert sehr früh in Führung gegangen waren.