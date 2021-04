Stammesmitglieder auf Vanuatu gedenken Philip

Austausch von Briefen und Geschenken

Der Queen-Gatte war selbst nie auf Tanna. Allerdings nahm er 1971 auf der Vanuatu-Insel Malekula an traditionellen Ritualen teil. Häuptlinge aus Tanna hätten dies beobachtet und den Prinzgemahl deswegen respektiert, sagte Huffman. Als Philip 1974 gemeinsam mit der Queen an Bord der königlichen Jacht „Britannia“ an Tanna vorbeisegelte, konnten sie den Prinzen aus der Nähe sehen.