Wogen gehen nach Gastgarten-Aus im Innviertel hoch

15 Tische auf einer Asphaltstockbahn, die mehr als 50 Meter vom Gasthaus zur Tausendjährigen Linde in St. Marienkirchen bei Schärding entfernt liegt, Selbstbedienung und zwei Meter Abstand zwischen den Sitzgelegenheiten – so das Konzept von Wirtin Bianka Möhling. Und es wurde erlaubt, von Bezirkshauptmannschaft und Polizei. Wie berichtet, machte das Gesundheitsministerium der Gastronomin am Mittwoch jedoch einen Strich durch die Rechnung.